CLIMA Queda na temperatura pode atingir 3°C em MS nessa quarta-feira Inmet emite alerta à 60 cidades sobre massa de ar frio.

Moradoras surpresas com a virada do tempo Foto: Tero Queiroz

Cidades de Mato Grosso do Sul podem ter temperaturas de 5°C a 3° nesta quarta-feira (17), alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê que 60 cidades do Estado terão dia gelado, após a chegada de massa de ar frio.

Campo Grande, Bela Vista, Corumbá, Dourados, Bonito, Antônio João, Anastácio, Bataguassu, Caarapó, Corguinho, Rochedo, Três Lagoas e muitas outras cidades terão quedas bruscas nas temperaturas.

O sol deve aparecer com poucas nuvens e baixo índice de umidade relativa do ar no período da tarde, principalmente no norte de MS (São Gabriel do oeste e Sonora).

As temperaturas começam a subir aos poucos durante o dia e voltam a cair à noite devido à baixa umidade e ausência de nuvens. Situação que deve persistir pelo menos até o início da próxima semana.