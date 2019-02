CLIMA Queda de temperatura e previsão de chuva para todo Estado

Sol nasce entre nuvens Foto: TERO QUEIROZ

Manhã na Capital será nublado ou parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuva e trovoadas, nesta quinta-feira (14), o clima terá mínima de 22ºC e a máxima fica na casa dos 26ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mesma configuração de clima vale também para todo o Estado, nesta quinta-feira as regiões de fronteira, cidade de Dorados e Ponta Porã, devem sofrer com as quedas bruscas de temperatura, essas regiões podem marcar até 18ºC.

A umidade relativa do ar fica em 95%, é indicado ingerir muito líquido para evitar reações ao organismo.