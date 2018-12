Dourados Queimada atinge área do aeroporto de Dourados

Bombeiros estão neste momento no Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira no atendimento a uma queimada no local. O Dourados News apurou junto a direção da unidade que o ocorrido foi na área patrimonial, portanto, não em área operacional.

De acordo com a sede do Corpo de Bombeiros, uma equipe que presta serviços no aeroporto atendeu a ocorrência, sendo que outra equipe se deslocou da base até local.

Não foi divulgado até ao momento a extensão que o fogo atingiu.

Juliano Domingos, diretor do Aeroporto, informou que a situação não alterou a agenda de voos, nem impediu serviços no local.

Ainda não se sabe o que motivou o início das chamas.