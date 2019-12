ESPORTE Quem pode chegar ao Corinthians em 2020? Reformulação no elenco e novas contratações devem ocorrer para próxima temporada

O torcedor corintiano sofre toda vez que deve assistir futebol online grátis. Sem conseguir apoiar o time nas arquibancadas, o desespero se torna ainda maior com o desempenho da equipe em campo. A temporada de 2019 não tem sido fácil para a massa do bando de loucos.

Apesar o título do Campeonato Paulista conquistado neste ano, a campanha mediana no Brasileirão e o futebol apresentado pela equipe deixaram o corintiano preocupado para o ano que vem. Para se ter uma ideia da crise instalada no clube, o técnico Fabio Carille, campeão brasileiro em 2017 e um dos ídolos do clube, não resistiu à pressão e acabou demitido ao longo do ano.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é mediano, para não dizer ruim. Em 34 jogos, foram 12 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Os 50 pontos colocam o time na 8ª colocação o que, por enquanto, ainda garante uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Por isso, a diretoria do Timão já começa a observar jogadores que possam mudar o patamar do time que será comandado por Tiago Nunes a partir de 2020. O técnico, aliás, é o primeiro reforço do clube. Vindo do Athlético Paranaense, ele conquistou a Copa do Brasil deste ano e a Sul-Americana do ano passado, títulos que o colocam como o o melhor técnico da nova geração do futebol nacional.

Dentro do campo, alguns nomes já são especulados. Depois de Luan, do Grêmio, o meia Thiago Neves, atualmente no Cruzeiro, revelou, em entrevista ao canal Fox Sports que gostaria de jogar no Corinthians na próxima temporada. "Como eu já falei há um tempo, vontade de jogar no Corinthians eu tenho, tenho vontade de jogar nos maiores e melhores. Não posso falar mais agora, porque nossa situação no Cruzeiro é complicada, queremos tirar o clube dessa situação. Vontade de jogar no Corinthians todos têm. Bateu na trave, foi por pouco que não aconteceu nesse ano. Não vou mentir, tenho o desejo de jogar no Corinthians, sim", disse.

O jogador tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2020, com possibilidade de extensão até 2021. Vale lembrar que o clube mineiro briga para fugir do rebaixamento no Brasileirão.

Outro que interessa é Alex Teixeira, meia-atacante de 29 anos que atualmente está no Jiangsu Suning, da China. Segundo o portal Meu Timão, um dos dirigentes do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, está à frente das negociações com o clube.

Alex Teixeira surgiu para o futebol no Vasco da Gama e depois transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele tem contrato com o clube chinês até dezembro do ano que vem, quando vai completar cinco anos no Jiangsu.

Apesar da vontade do jogador e do interesse do Corinthians, a negociação não deve ser fácil, já que os chineses não gostam de romper contratos ou ceder atletas por empréstimo.