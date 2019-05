Corumbá Quem tem medo de falar em público? Pessoas têm mais medo de enfrentar uma plateia do que a morte

Acontece no próximo dia 17 de maio em Corumbá o Workshop “Discurso e Oratória - Aprenda a falar bem e enriqueça suas relações, seus negócios e sua vida!”.

As inscrições para o Workshop estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (67) 99888-1511.

O curso tem como objetivo trabalhar técnicas de discurso e oratória aplicáveis para a defesa de teses, debates, palestras, bem como orientar os participantes em relação a elementos essenciais do discurso, como o vocabulário a ser empregado, palavras que devem ser evitadas, linguagem corporal, postura e afins. Auxiliar na superação do medo de falar em público, bem como trabalhar com o convencimento em sua argumentação.

Oportunidade única em 2019.

Ministrado por profissionais experientes, atuantes na iniciativa privada e no poder público (Executivo, Legislativo e Judiciário). Marcelo Amaral, MirgonEberhardt e Rafael Domingos, apresentam uma nova metodologia aplicada ao curso que tem duração de 4h e ao final os participantes serão certificados pelo Instituto Linha Pública.

Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou um estudo sobre o medo das pessoas de falar em público. Esse temor é maior até mesmo que o de problemas financeiros, doenças e morte. Dos três mil entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o medo de falar em frente a pessoas é o maior.

O Headhunter, Marcelo Amaral acredita que o medo de falar em público não pode ser um obstáculo, “Já foi o tempo em que saber as técnicas de oratória era necessário apenas para profissionais de determinadas áreas, como jornalismo ou publicidade, por exemplo. Hoje em dia, não é exagero dizer que tudo é comunicação. Por isso mesmo, a boa oratória é fundamental para todos nós, seja qual for nossa idade ou profissão”.

Marcelo acrescenta ainda que, “a oratória não é indispensável apenas na vida profissional. No dia a dia, nas nossas relações interpessoais, ela também é mais que essencial. Seja na hora de fazer amigos, de conversar com os vizinhos, de vender um imóvel ou negociar um desconto, dominar as técnicas de oratória ajuda e muito a ter uma comunicação mais eficaz! Sua decisão determina o seu destino, portanto escolha o sucesso para a sua vida”

Serviço: Inscrições e Informações pelo Telefone: (67) 99888-1511.