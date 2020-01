CLIMA Quinta com máxima de 35°C e possibilidade de chuva isolada em MS Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para Campo Grande e outras 27 cidades de Mato Grosso do Sul com chuva de até 50 mm

Foto: Saul Schramm

Primeiro dia útil do ano, a quinta-feira (02) chega com possibilidade de chuva e as temperaturas tem ligeiro declínio em Mato Grosso do Sul. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada durante à tarde.

A umidade relativa do ar deve registrar índices entre 95% e 50%, e as temperaturas podem registrar mínima de 20°C e máxima de 35°C com tendência a ligeiro declínio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A intensidade do vento pode ser de fraco a moderado com rajadas.

Para a Capital a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A máxima em Campo Grande será de 29°C.