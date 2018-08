Tempo Quinta-feira com céu nublado em Mato Grosso do Sul

Condição de céu parcialmente nublado a nublado em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuva isolada, especialmente, nas regiões Central e Sul do Estado.

A umidade relativa do ar varia de 95% a 30% e as temperaturas oscilam de 10ºC a 29ºC. Os ventos devem ser de fracos a moderados. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.