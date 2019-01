Tempo Quinta-feira com possibilidade de chuva em boa parte do Estado

possibilitado as pancadas de chuvas ocorrerem em grande parte do Mato Grosso do Sul. Exceto as regiões pantaneira e sudoeste, em que o tempo estará parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas à tarde. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 40% a 90% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 21°C a 35°C.