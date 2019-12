Clima Quinta-feira o clima permanece nublado com possibilidade de chuva em todo o MS Em Campo Grande, Dourados e Sete Quedas a mínima será de 21°C e a máxima pode chegar a 27°C

Foto: Henrique Kawaminami

O tempo deve continuar instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (19). A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente durante a tarde na região centro-sul do estado, onde deve chover forte.

Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 95% e 50%. Já as temperaturas, devem permanecer agradáveis neste dia em Mato Grosso do Sul podendo variar entre de 17°C a 34°C, porém há tendencia para elevação.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, Dourados e Sete Quedas a mínima será de 21°C e a máxima pode chegar a 27°C. Corumbá e Porto Murtinho registram entre 23°C e 24°C de mínima e a máxima será de 33°. Já em Bataguassu e Paranaíba os termômetros podem chegar a marcar 28°C.