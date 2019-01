Tempo Quinta-feira seguirá sem mudanças no tempo e calor continua firme

O tempo continua sem grandes mudanças em Mato Grosso do Sul nessa quinta-feira (24.01). O calor não dá trégua e existe possibilidade de pancadas de chuva a tarde, especialmente na região do bolsão, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul).

A previsão é de céu parcialmente nublado, com sol entre nuvens em todas as regiões do Estado. A umidade relativa do ar deve ficar entre 45% e 85%

Em Corumbá o termômetro pode chegar a 37°C. Em Coxim e Três Lagoas o dia será quente, com previsão de 36°C. Em Dourados podem acontecer pancadas de chuva no fim do dia, e a máxima deve ser de 34°C. Para a Capital também há previsão de pancadas de chuva e o calor deve chegar a 36°C.