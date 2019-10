Clima Quinta-feira será de calor de 38°C e possibilidade de pancadas de chuva em MS Na Capital, a temperatura máxima será de 34°C

Campo Grande amanheceu com céu claro nesta quinta-feira Foto: Kerolyn Araújo

A quinta-feira (24) será quente em Mato Grosso do Sul e a previsão é de que os termômetros cheguem até os 38°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas nas regiões leste e o oeste.

Em Campo Grande, o céu ficará parcialmente nublado e com névoa seca nesta quinta-feira. A temperatura máxima será de 34°C. Na região sul, o céu ficará de parcialmente nublado a claro, também com névoa seca. A máxima poderá chegar aos 36°C em Dourados, Naviraí, Fátima do Sul, Aral Moreira, Antônio João, Ponta Porã e Bela Vista.

Nas cidades de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Paraíso das Águas e Costa Rica, na região leste, e em Corumbá, Anastácio, Miranda e Porto Murtinho, no oeste, a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa seca de manhã e possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas à tarde e a noite. As máximas serão de 36°C e 38°C, respectivamente.