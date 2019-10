Clima Quinta-feira será de céu parcialmente nublado e chuva isolada em MS Na Capital, a temperatura máxima poderá chegar aos 36°C

Campo Grande com céu nublado no início desta manhã Foto: Henrique Kawaminami

A quinta-feira (17) será de céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas de Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na região norte do Estado a temperatura máxima poderá chegar aos 42°C.

Na Capital, o dia será de céu parcialmente nublado e com névoa seca à noite. Há possibilidade de pancadas de chuva no período da noite. A máxima será de 36°C.

Em Dourados, Amambai, Mundo Novo, Naviraí, Jardim, Bonito, Bela Vista, Ponta Porã, Rio Brilhante e Japorã, a máxima será de 35°C e poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas à noite.

Em Corumbá, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Porto Murtinho, a máxima será de 39°. Sonora, Camapuã, Alcinópolis, Pedro Gomes, Rio Negro e Rochedo, 42°C. Em todas as cidades o céu ficará de claro a parcialmente nublado. Há previsão de chuva isolada no período da noite.