Quinta-feira será de tempo chuvoso em todo o Mato Grosso do Sul

Foto: Chico Ribeiro

A quinta-feira (29.3) será de tempo chuvoso em todo o Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos do Governo do Estado (Cemtec).

Na região Pantaneira o sol poderá aparecer entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde. Confira a temperatura prevista para algumas cidades:

Campo Grande – 20ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Dourados – 18ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Corumbá – 21ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Três Lagoas – 21ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

Ponta Porã – 18ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Coxim – 21ºC (mínima) / 35ºC (máxima)