VITÓRIA Rádio Aparecida leva dois prêmios no 52º Prêmio de Comunicação da CNBB Premiação é dada às produções de diferentes mídias que destacam valores humanos e cristãos em suas obras

Foto: Felipe Guimarães/Portal A12

A Rede Aparecida de Comunicação está em festa! A Rádio Aparecida venceu as duas indicações que concorreu na 52ª edição do Prêmio de Comunicação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Na cerimônia, exibida pela TV Aparecida na noite de quarta-feira (31), o veículo ganhou o Microfone de Prata, destinado a produções radiofônicas, em duas categorias: Entretenimento, pelo programa “Rádio – a Voz da Emoção” e Religioso por “Nelsinho para Todos”.

Na premiação, que é dada a produções de diferentes mídias que destacam valores humanos e cristãos em suas obras, o diretor da Rádio Aparecida, padre José Inácio de Medeiros, recebeu o troféu Margarida de Prata pelo programa “Rádio – a Voz da Emoção”. A produção, com direção geral dos padres Evaldo César e William Betonio e entrevistas com artistas como Elba Ramalho e Moacyr Franco, foi feita em comemoração ao Dia Mundial do Rádio e conta a história de uma família apaixonada pelo rádio. Sandra vai visitar uma tia e descobre que o tio é um grande admirador do veículo de comunicação. De gerações diferentes, entrarão em um bate-papo que vai desde a chegada do rádio até as músicas por streaming.

"Acredito que todos conhecem aquela imagem da fênix que tem a grande capacidade de renascer das cinzas. O rádio é assim também. Quando surgiu a televisão, muitos fizeram a previsão da morte do rádio, agora mais recentemente quando surgiu a internet, a mesma previsão também foi feita, mas o rádio tem uma capacidade muito grande de se reinventar. (...). E aqui eu falo em nome de todos os profissionais da Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio e TV Aparecida, junto agora também o nosso Portal A12.com, que tem uma longa tradição de quase 70 anos na evangelização da nossa gente. (...). Este prêmio é de todos, esse prêmio é dos ouvintes, esse prêmio é dos profissionais, esse prêmio é de todos aqueles que acreditam na comunicação e na força do rádio”, avalia o padre José Inácio.

A Rádio Aparecida ainda ganhou o prêmio Margarida de Prata, na categoria Religioso, pelo programa “Nelsinho para Todos”. O programa é baseado no livro “Nelsinho para Todos”, do padre Gerhard Rudolfo Anderer (Missionário Redentorista). O roteiro traz o testemunho de um menino que morreu na véspera de Natal de 1964, após perder um braço por causa de um tombo, e que durante o tempo em que ficou no hospital, desenvolveu um profundo relacionamento com Jesus Eucarístico.

A produtora Carolina Serra, que representou a Rádio ao receber o prêmio, falou do projeto: "Fazer esse trabalho foi incrível porque eu não conhecia a história do Nelsinho e passei a conhecer. Foi uma história emocionante de escrever, de participar da produção, então, eu só tenho a agradecer à minha equipe da Rádio Aparecida".

Ambos os prêmios na cerimônia foram entregues pelo bispo, Dom Joaquim Mol, Presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB.