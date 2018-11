Rally dos Sertões Rally dos Sertões 2019 é um dos destaques desta semana no MS no Campo

O MS no Campo está de volta e, nesta semana, traz todas as informações sobre o retorno do Rally dos Sertões a Mato Grosso do Sul. Depois de percorrer três municípios do Estado em 2017, o Rally dos Sertões voltará em 2019 com largada inédita em Campo Grande – no dia 24 de agosto. O governador Reinaldo Azambuja fala sobre as tratativas para trazer para o Estado a competição que movimenta social e financeiramente todos os pontos por onde passa.

O programa ouviu também o diretor da prova, Marcos Moraes que garante que o evento trará uma série de benefícios para Mato Grosso do Sul.

Nesta edição o ouvinte MS no Campo confere ainda todas as informações sobre a inauguração do Entreposto de Peixes em Dois Irmãos do Buriti. A unidade, que integra o projeto Pacu, deve alavancar importantes transformações na economia da região, e foi concluída com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Industrialização (FAI) e Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe), gerido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), na ordem de R$ 405,8 mil.

O secretário de Estado da pasta, Jaime Verruck, explica que o Governo está investindo cada vez mais para consolidar o Estado como o segundo no país em produção de peixes.

E o programa ainda traz a Agenda Rural com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário em MS e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.