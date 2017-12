PROCURA-SE FAMILIARES Rapaz do MS é encontrado em Goiás e dorme em cocho de sal; ajude a encontrar a família de Cléber "Você conhece? Ele aparenta ter problemas mentais. Sua família mora em MS"

Foto: Reprodução/Morador da região

Um rapaz esta perdido no Estado de Goiás a vários meses, a única informação que sabe-se é que a família é do Mato Grosso do Sul e o rapaz disse que seu nome é Cléber.

Moradores entraram em contato com o site MS Notícias, pedindo ajuda para divulgar e fazendo um apelo para encontrar a família de Cléber, pois segundos os moradores, Cléber aparenta ter alguns problemas psicológicos e vive na estrada passando necessidades.

Umas das moradoras da região do susdeste goiano, entre Rio verde e Iporá, informou que Cléber está sempre na estrada, e que é muito dificil conseguir se aproximar dele.

"Ele dorme em um cocho de sal de gado e come quando nós da região levamos", informou lementando a situação de Cléber. O site é MS Notícias faz um apelo a todos seus leitores é pede para que se você conhece esse rapaz, conhece a família dele entre em contato imeditamente pelo número (67) 99309-8172. Compartilhe essa notícia até chegar ao conhecimento dos parentes de Cléber.