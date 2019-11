Fronteira violenta Rapaz é executado com mais de 20 tiros e gestante é atingida na calçada Jovem era apontado como autor de vários assaltos na região de fronteira

Foi executado com mais de 20 tiros na noite deste domingo (17), em Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande, um rapaz de 19 anos identificado como João Vitor Barrios Hirakawauchi apontado como autor de vários assaltos na região de fronteira.

O ataque dos pistoleiros aconteceu por volta das 22h40 deste domingo (17), quando João estava transitando com seu veículo Volkswagen Gol, pela rua Wenceslau Brás quando foi alcançado por dois homens armados que fizeram vários disparos, um total de 20 que atingiram a vítima, que morreu no local.

Uma grávida que estava sentada na calçada próximo ao local do ataque acabou sendo atingida. Segundo o site Porã News, ela foi socorrida e levada para o hospital da cidade de Dourados.

João Vitor havia sido preso no dia 14 deste mês quando a polícia deflagrou uma operação após investigações sobre assaltos na região de fronteira. No dia foram apreendidas várias armas e três pessoas presas. No mesmo dia, João saiu em liberdade da delegacia.