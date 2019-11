Apagão Rapaz é obrigado a tomar boa noite cinderela durante assalto no Coophavila Bandidos levaram tênis, mochila e documentos

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Na noite desta terça-feira (12), um rapaz de 27 anos foi obrigado a beber um ‘boa noite cinderela’ durante um assalto, no bairro Coophavila em Campo Grande. Ele foi roubado por dois bandidos armados.

Segundo informações passadas pela vítima na delegacia, ele estava a caminho de sua casa quando por volta das 23 horas desta terça (12) foi surpreendido por dois ladrões armados em uma motocicleta anunciando o assalto.

Os bandidos exigiram que a vítima tomasse um líquido, sendo que depois o rapaz apagou no meio da rua. Ele acordou já na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 6 horas sem os tênis, a mochila e documentos. Ele não soube informar sobre as características dos autores e nem se no local existem câmeras de segurança.