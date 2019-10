Perseguição Rapaz é perseguido por bandidos e agredido com soco inglês no Universitário Ladrões fingiram pedir informações e roubaram celular do jovem

Por: Thatiana Melo / Midiamax 29/10/2019 às 07:46

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet Um rapaz de 18 anos foi perseguido por dois bandidos, nesta segunda-feira (28), em Campo Grande, no bairro Universitário quando deixava uma barbearia. Ele foi agredido com soco inglês por um dos ladrões. O celular dele foi roubado. O rapaz contou na delegacia que estava deixando a barbearia, na tarde desta segunda (28), quando dois homens que estavam em um carro gol, de cor escura, pediram informação sobre um endereço, momento em que parou e um deles anunciou o assalto. A vítima tentou fugir correndo pela frente do veículo, mas foi derrubada com socos pelo outro ladrão. A vítima ficou caída no chão depois de ser agredida e os ladrões levaram o celular dela. Uma moradora socorreu o rapaz que foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário. Câmeras de segurança gravaram o momento do assalto. Segundo o rapaz, um dos bandidos é magro e tem aproximadamente 1,80 de altura.