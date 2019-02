Pistola Rapaz é preso após atirar com pistola dentro de residência Ele disse que estava testando a arma que comprou

Thiago Fernandes da Silva, 27 anos, foi flagrado com uma pistola cromada calibre 635 após efetuar diversos disparos dentro de sua residência na madrugada deste domingo (24), no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais realizavam rondas na região, quando ouviram os disparos.

Ao chegar na Rua Badejó, questionaram alguns vizinhos que apontaram para a casa onde os disparos foram efetuados. No local, os policiais encontraram Thiago com a pistola em cima da rack da casa. Ele disse que não tem porte de arma e que adquiriu a pistola há uma semana.

Questionado sobre os disparos, ele disse aos policiais que estava testando a arma. Ele foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.