Dourados Rapaz é preso furtando carro enquanto dona estava na manicure Polícia encontrou o homem no momento que empurrava o veículo

Leandro Fernandes Freires, 26 anos, foi preso ontem (22), pela Polícia Militar, enquanto furtava um GM Corsa Classic, cor prata com placas HSC 2717, na região do Altos do Indaiá, em Dourados.

O veículo pertencia a uma mulher de 29 anos, moradora no Parque do Lago, que estaria na casa da manicure quando o crime aconteceu. O carro estava estacionado em frente ao imóvel, na Rua Seiji Nishioka.

Segundo registro policial, sem que a proprietária percebesse, Leandro abriu o carro e colocou o veículo em ‘ponto morto’, empurrando o carro pela via. Uma guarnição da PM fazia rondas pelo local quando flagrou o suspeito e, durante abordagem, descobriu o crime.

Leandro estava também com o celular da vítima no bolso. Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde acabou autuado por furto.