Rapaz Ã© socorrido em estado grave apÃ³s ser esfaqueado durante bebedeira no Parque do Lageado

Parque do Lageado Rapaz é socorrido em estado grave após ser esfaqueado durante bebedeira no Parque do Lageado Autor do crime é procurado pela polícia

10/01/2020 às 17:02

Um rapaz de 25 anos de idade foi atingido por duas facadas durante bebedeira na tarde desta sexta-feira (10) no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi socorrido em estado grave e levado em estado grave para a Santa Casa da Capital. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 14h. Vítima e suspeito estariam bebendo juntos, quando o autor desferiu as facadas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A vítima foi atingida por duas facadas, sendo socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para Santa Casa, onde se encontra internado na área vermelha. A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas na região, mas não localizou o suspeito do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.