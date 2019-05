Espancado Rapaz espancado por 7 na Mata do Jacinto é músico em MS e tem baixa visão Musico teve dentes quebrados e passará por exames para constatar se teve fraturas

Um rapaz de 31 anos espancado por um grupo de sete pessoas na noite deste domingo (26) é músico em Mato Grosso do Sul e também tem baixa visão. Ele está internado na Santa Casa de Campo Grande e passa por avaliação médica. O musico teve dentes quebrados e passará por exames para constatar se teve alguma fratura.

O crime aconteceu na noite deste domingo, quando o rapaz foi tirado de dentro de casa, na Mata do Jacinto, por um grupo de sete pessoas que passaram a agredi-lo com socos e chutes. Após as agressões, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde da Capital e depois para a Santa Casa.

Conforme apurado pelo Jornal Midiamax, o músico se apresenta em casas noturnas de Mato Grosso do Sul. Familiares e amigos informaram que desconhecem o motivo das agressões. O boletim de ocorrência já foi registrado e a polícia trabalha para identificar os suspeitos do crime.