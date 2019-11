Tráfico Rapaz finge dormir na rua para escapar da polícia, mas é preso por tráfico PM fazia rondas no bairro Paulo Coelho Machado; grupo de pessoas fugiu ao ver equipe, mas rapaz optou em "dormir" na porta de casa

Rapaz foi preso em flagrante, sendo caso levado para Depac Piratininga Foto: Henrique Kawaminami

Matheus Pinheiro dos Santos Silva, 21 anos, foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, durante blitz no Bairro Paulo Coelho Machado, na madrugada de hoje. Enquanto os outros suspeitos fugiram, correndo ou pulando muros, o rapaz optou em fingir que estava dormindo na porta de uma casa.

A Polícia Militar foi acionada para fazer rondas nas proximidades da Rua Maria de Lourdes, região de ponto de venda de drogas. Por volta da 0h40, durante a vistoria na área, um grupo de pessoas não obedeceu a ordem de abordagem e se espalhou em fuga, pulando muro das casas e correndo.

O rapaz, porém, ficou deitado na frente de uma casa, fingindo que estava dormindo, mas acabou sendo abordado pela PM, sendo verificado que havia mandado de prisão em aberto, expedido em agosto de 2019 pela 2ª Vara de Execução Penal. Com ele, foi encontrada sacola com 29 papelotes de maconha.

O mandado foi expedido depois que o rapaz não cumpriu pena imposta em por ser flagrado com porção de maconha, em agosto de 2017, dentro do quartel. A droga foi encontrada no armário dele, no bolso da farda. Ele foi expulso do Exército e condenado a um ano de detenção, pena alterada para tratamento por uso de drogas, que não foi cumprida.

O caso foi registrado na Depac (Delegaciade Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga como tráfico de drogas.