Ivinhema Rapaz perde controle da direção em rotatória e bate veículo em farmácia Parte da frente do veículo ficou destruída

Um jovem, de 19 anos, perdeu o controle da direção do veículo Ford Fiesta que conduzia e bateu em uma farmácia, em Ivinhema, município distante a 286 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com mais duas pessoas no momento do acidente.

Conforme informações do site Ivinotícias, o condutor não conseguiu contornar a rotatória e causou o acidente. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou os primeiros atendimentos, não sendo necessário fazer encaminhamento, já que nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves, apenas escoriações.