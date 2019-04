Bodoquena Rapaz que fingia estar armado com celular acaba preso após tentar roubar posto de combustíveis

Um rapaz de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (22) após tentar roubar um posto de combustíveis localizado no Jardim Aeroporto, em Bodoquena, cidade distante 265 km de Campo Grande.

Conforme as informações da Polícia Militar, após receber a denúncia, a equipe foi até o local e viram o momento em que o suspeito estava dentro de uma guarita com um dos frentistas do local. Os militares deram voz de prisão ao rapaz que se rendeu.

Após a revista pessoal, foi constatado que o suspeito não possuía nenhum tipo de arma e que utilizou um celular que estava dentro do casaco para intimidar a vítima. Ainda, conforme a PM, a vítima relatou que o rapaz chegou perguntando de uma determinada pessoa, que ao dar a resposta virou-se de costa, neste momento o autor anunciou o assalto, pedindo todo dinheiro do caixa.

A PM informou que o suspeito dizia para que o frentista não reagisse, pois afirmava que iria matá-lo. Ele foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.