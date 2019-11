LANÇOU HIT Rapper campo-grandense toca 12 instrumentos e aos 17 anos já compôs 500 músicas Ayach lança hit melódico do hip-hop revelando os desejos e angústias da mente

O cantor e compositor Ayach no cenário do clip "Fica de 4" Foto: Divulgação

Ayach é um rapper campo-grandense, que aos 17 anos chama atenção no cenário nacional do hip-hop. O grande talento, que além de tocar piano, toca outros 11 instrumentos musicais lançou hit na internet se utilizando de toda sua musicalidade. “Eu gosto mais do piano e é o que mais uso para compor minhas músicas”, contou o artista que é morador do Bairro Monte Castelo na Capital.

Ex vocalista da Boy Band Terceiro Ato, o jovem cheio de estilo, aposta em carreira solo, com letras melódicas Ayach que também é compositor, trabalha o hit ‘Fica de 4’, gravado junto aos produtores Renan Toniazzo e Lucas Baldan da produtora Locked Inc.

A voz suave e estilo marcante são apenas detalhes na qualidade técnica apresentada pelo artista. O jovem conta que desde o início na vida musical já compôs mais de 500 letras, se utilizando de referências como o cearense Matuê e o sul-mato-grossense Konai, ambos referências nacionais de sucesso do hip-hop nacional. “Admiro muito artistas como Matue e Konai, mas possuo várias referências musicais fora do hip-hop que vão desde a música clássica ao Funk”, explicou.

O jovem já foi vocalista de banda da Capital. Foto: Divulgação

A sua música de trabalho, “Fica de 4”, lançada em 11 de outubro no YouTube e plataformas digitais, revela o estilo ousado abordado em letra melódica que fala sobre as vontades do ser, exibindo a beleza da modelo Julia Castro, o artista detalha que letra diz exatamente sobre as vontades e o que ainda está em fase de ser construído na mente humana. “Meus futuros trabalhos são justamente dizer o que a maioria das pessoas apenas pensa ou imagina. Revelo influencias notáveis do realismo e naturalismo [Naturalismo deriva do Realismo de maior valor objetivo, analisar a conduta humana e social] em suas essências, caracterizando os instintos, vontades, pensamentos e agonias humanas”, avaliou Ayach, que observou também que essa característica é o seu diferencial musical em MS. “Os resultados têm sido bastante rápidos e intensos tanto para o lado negativo como positivo, e é de fato a maneira como o público reage a novas propostas e a quebra de paradigmas sociais. Fico extremamente feliz e grato para com quem me apoia e aprecia meu trabalho”, agradeceu.

Envolvido com a música desde os 12 anos, o campo-grandense fala sobre as inspirações e nesse contexto, atenua, que a busca pelo ‘novo’ é o que lhe faz arriscar. “A inspiração vem de minha intensa busca pelo novo e pela beleza de se fazer arte. Desejo que o trabalho atinja cada vez mais pessoas e siga revolucionando mentes tanto quanto atitudes”, finalizou.

Para acompanhar o trabalho do jovem artista, siga-o nas páginas nas redes sociais e veja o hit ‘Fica de 4’ no YouTube.

OUÇA A MÚSICA