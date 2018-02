Viral "Rato" que viralizou na internet não estava tomando banho e nem é um rato; entenda 'A bióloga americana afirmou que o vídeo retrata atitudes de maus-tratos ao animal'

O vídeo em que um suposto rato aparece repleto de sabão debaixo de uma torneira foi um dos asssuntos mais comentados na internet nos últimos dias. O conteúdo, no entanto, tem dois pontos passíveis de correção: o primeiro é que o animal não se trata de um rato, mas de uma pacarana, e o segundo, é que ele não estava se ensaboando, mas tentando desesperadamente retirar o produto do corpo. A informação é do site da revista Encontro. O vídeo chegou a ser comparado com um clipe do programa Castelo Rá-Tim-Bum (TV Cultura) chamado "Ratinho Tomando Banho".

A bióloga da Universidade de Chicago, Dallas Krentzel, explica que o tamanho exagerado da cabeça, a posição bípede e os antebraços flexionados, bem como a cauda curta e rígida e a cor do pelo do animal o fazem se encaixar nas características de uma pacarana.

Ela ainda esclarece que a pacarana é muito similar com a paca, animal comum no Brasil. O roedor do vídeo gosta de viver nas árvores e se sente confortável em ficar na posição ereta. Além dessa questão, a cientista destaca que existem muitas imagens que mostram pacaranas na posição em pé.

Sobre o suposto banho, ela diz que, embora faça sentido que o animal possa se lavar de forma parecida com os humanos, isso não é, precisamente, o que ocorreu. A especialista informa que o animal foi ensaboado e, por isso, fez movimentos parecidos com quem está se lavando, quando na verdade a intenção do roedor era contrária: tirar o sabão.

O material, inclusive, pode ser prejudicial à saúde do animal. A bióloga americana afirmou que o vídeo retrata atitudes de maus-tratos.