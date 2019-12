TRANSPORTE COLETIVO Reajuste da tarifa do ônibus para R$ 4,11 segue para apreciação de Marquinhos Trad Preço só entra em vigor, caso o prefeito acene positivamente ao aumento

Foto: Reprodução/ TV Morena

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), aprovou ontem (19), o reajuste da tarifa do transporte coletivo, que passará de R$ 3,95 para R$ 4,11 em Campo Grande.

De acordo com o diretor-presidente da agência, Vinícius Leite Campos, o cálculo que elevou em 4,05% o valor do passe, está estabelecido em contrato de concessão entre o município e o consórcio Guaicurus, empresa responsável pelo transporte público na Capital.

São calculados no aumento, salário dos motoristas, preço do óleo diesel, inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e manutenção dos veículos.

A planilha com os cálculos será encaminhada ao prefeito Marquinhos Trad (PSD). É ele quem decidirá qual será o reajuste de fato e publicará decreto com o novo valor da passagem de ônibus. A partir da publicação, a nova tarifa entra em vigor no dia seguinte.