Reajuste de tarifa do Ã´nibus sÃ³ acontece em janeiro; serÃ¡ R$ 3,50

INTERIOR Reajuste de tarifa do ônibus só acontece em janeiro; será R$ 3,50 Viação queria reajuste para R$ 4, mas Prefeitura não autorizou

Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A nova tarifa do transporte público de Dourados já está definida e só entrará em vigor no mês de janeiro de 2020. A reivindicação da Viação Dourados, que detém a concessão para a exploração deste serviço público no município, era para que a tarifa passasse a R$ 4,00, mas a prefeitura autorizou R$ 3,50.

A empresa apresentou as planilhas, de acordo com que é previsto pelo Grupo Executivo para Integração da Política de Transportes – Geipot, onde aparecem todos os itens que influem na formação do valor final da tarifa. A planilha aborda o custo dos insumos, divididos em custos fixos (pessoal e depreciação), custos variáveis (combustível, rodagem, peças e acessórios) e outros custos (despesas administrativas, tributos e lucro).

Ela considera ainda o chamado risco do negócio que, de forma simplificada, significa embutir no cálculo valores que, apesar de conhecidos, não eram incluídos no custo da prestação do serviço. Essa metodologia de cálculo inova quando separa a remuneração do capital investido em frota, instalações e equipamentos da remuneração da prestação do serviço, propriamente dita, deixando claro e transparente o lucro do operador. Ressalte-se que a taxa de remuneração do serviço é obtida por meio de uma complexa e detalhada análise de risco do negócio.

Após a apresentação das planilhas, os argumentos e pedidos foram discutidos na Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), ficando então definido que o valor pedido pela empresa, de R$ 4,00 (22% de reajuste) estaria acima das possibilidades atuais; em resposta a Agetran definiu o novo reajuste, de 6%, ficando o valor da tarifa, que era de R$ 3,30, em R$ 3,50.

“Buscamos um valor que fosse justo e que não onerasse demais os usuários, procurando ainda não prejudicar a Viação Dourados”, disse o diretor-presidente da autarquia, Carlos Fábio Selhorst dos Santos.