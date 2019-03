Real Madrid Real Madrid anuncia Zidane para substituir Solari no comando do clube

O Real Madrid confirmou na tarde desta segunda-feira a notícia que muitos torcedores aguardavam: Zinedine Zidane está de volta. O francês foi anunciado como novo treinador, assinando um contrato até junho de 2022. Ele retorna nove meses depois de sua despedida, para substituir Santiago Solari, e concederá entrevista coletiva às 16h (de Brasília) para falar sobre o acerto.

O argentino foi sacado do comando da equipe menos de uma semana depois da eliminação merengue nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após derrota por 4 a 1 diante do Ajax. Apesar de tirá-lo do comando da equipe principal, a diretoria ofereceu um novo cargo (não revelado) a Solari dentro do clube.

A mudança no comando do time já era especulada desde a última terça-feira, uma vez que a queda na Champions praticamente encerrou a temporada merengue, após duas derrotas para o Barcelona em pleno Santiago Bernabéu. Fora da Copa do Rei e com chances bem reduzidas no Campeonato Espanhol, o Real precisaria de uma "reconstrução", na opinião da diretoria, que optou por não esperar o fim da temporada.

O Real Madrid agradece pelo trabalho de Santiago Solari e pelo compromisso e lealdade que ele sempre demonstrou a esta casa - disse o clube, através do comunicado.

A saída de Solari, desta forma, era uma possibilidade mais que badalada independente do resultado diante do Valladolid, no último domingo. E a reunião semanal da diretoria do Real Madrid, que sempre ocorre às segundas, sacramentou sua saída depois de menos de cinco meses à frente da equipe. Ele havia assumido o time no fim de outubro, como interino, depois da demissão de Julen Lopetegui, e foi efetivado em novembro.

Com a mudança, o Real Madrid vai para o terceiro técnico diferente na temporada 2018/19 - uma das mais caóticas de sua história. Após a saída de Cristiano Ronaldo e Zidane na última janela de verão europeu, o elenco que conquistou o tricampeonato europeu não conseguiu mostrar bom desempenho e iniciou a liga espanhola longe da disputa pelo título, o que levou à demissão de Lopetegui. Solari fez a equipe crescer e avançar na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, mas em duas semanas, a crise voltou a bater à porta.

Zidane, ídolo como jogador e técnico

No anúncio, o Real Madrid destacou os feitos de Zidane, tanto em campo com a camisa merengue quanto à beira do gramado com seu terno impecável. Como treinador, foram dois anos e meio em que conquistou três Ligas dos Campeões em sequência, a última delas em maio passado em Kiev.

Foram 104 vitórias em 149 jogos no comando da equipe, além de alguns recordes quebrados. Ele possui, por exemplo, o melhor aproveitamento de um treinador à frente da equipe em seus primeiros 70 jogos (51 vitórias, 14 empates e 5 derrotas) e ainda estabeleceu a maior invencibilidade no futebol espanhol (40 jogos sem perder).