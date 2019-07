Rebelião Rebelião em presídio deixa, ao menos, 52 mortos Briga entre organizações criminosas rivais provocou a rebelião, que começou por volta de 7h, desta segunda-feira

Uma briga entre organizações criminosas provocou uma rebelião em um presídio de Altamira, no Pará, nesta segunda-feira (29). Há, pelo menos, 52 mortos.

De acordo com a Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará), a rebelião teve início às 7h, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, quando internos do bloco A, onde estão custodiados presos de uma organização criminal, invadiram o anexo onde estão internos de um grupo rival. Dois agentes prisionais foram feitos reféns durante a ação - eles foram liberados após negociação.

Em seguida, o anexo foi trancado e os presos atearam fogo no espaço. A fumaça invadiu o prédio e provocou a morte de presos por asfixia.

A assessoria do órgão confirmou ao R7 que, pelo menos, 52 detentos morreram.

O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar está no local. O juizado de Altamira, o Ministério Público e a Polícia Civil também estão na unidade participando das negociações para liberação dos reféns.

Segundo a superintendência, 372 internos estão alocados no presídio, que possui capacidade para 208 detentos.

Vídeos feitos no interior do presídio e obtidos pela Record TV Belém mostram detentos desferindo chutes em cabeças decapitadas de outros presos.