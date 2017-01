Em duas semanas Recadastramento para vagas nos ceinfs cresce em 30 % na Capital

Desde a implantação da força-tarefa de equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), há duas semanas, o recadastramento de crianças que estão na lista de espera por uma vaga nos Ceinfs (Centros de Educação Infantil) cresceu pelo menos 30%, segundo dados da divisão de Informações Gerenciais da Semed.

O trabalho das equipes consiste em entrar em contato, via telefone, com os pais ou responsáveis, que têm filhos cadastrados na lista de espera anterior ao dia 21/11/2016 e atualizar as informações fornecidas em anos anteriores.

Apesar do trabalho realizado pelas equipes da Semed, é importante que os pais também acessem o site da secretaria para efetuar a operação, devido às mudanças no sistema de matrículas, que agora abrange todas as unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino).

As modificações feitas permitem que os pais acessem novas opções no sistema, como o cadastramento da certidão de nascimento do filho e a escolha do Ceinf que deseja que a criança estude.

Ao entrar em contato com as famílias das crianças, as equipes verificam a opção feita pelos pais sobre qual Ceinf desejam que o filho estude e já realizam a designação da vaga. No entanto, será preciso que os pais se dirijam ao Ceinf designado a partir do dia 23 de janeiro para efetivar a matrícula.

Ao acessar o site, os pais devem seguir para a área de recadastramento para concluir a operação. O acesso também pode ser feito através de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. O recadastramento pode ser feito através do site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br.

Todas as dúvidas relacionadas ao processo podem ser esclarecidas através do número 0800 6151515.

Número de vagas

A Semed oferece este ano 6.215 mil vagas iniciais nos Ceinfs. No total 12.261 crianças compõem a lista de espera. Diversas ações estão sendo adotadas pela Semed para garantir a ampliação das vagas, como o remanejamento de turmas e readequação da utilização das salas de aula das escolas.

Lembrando que as 6.215 novas vagas iniciais abertas para o ano letivo de 2017 já atendem 50% das crianças da lista de espera, índice que obedece as diretrizes do Plano Municipal de Ensino.