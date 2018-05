Leão Receita Federal libera hoje consulta ao lote residual do Imposto de Renda "A restituição ficará disponível no banco durante um ano"

A Receita Federal libera hoje, terça-feira (8), a partir das 9h, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto sobre a Renda referente aos anos de 2008 a 2017.

O crédito para 125.569 pessoas soma 200 milhões de reais e será feito na conta corrente dos contribuintes no dia 15 de maio. Do valor total, mais de 85 milhões de reais serão pagos para contribuintes com preferência no recebimento: 23.957 idosos e 2.140 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave.

Veja abaixo os montantes de restituição para cada exercício e a taxa Selic aplicada:

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone, ao digitar o número 146.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento no site da Receita, pelo “Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição”, ou diretamente no portal e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

Segundo a Receita, caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.