Contrabando Receita leiloa 520 kg de prata apreendida em operações contra contrabando Menor porção de prata tem 32,64 kg e a maior 342,61 kg; os lances iniciais variam de R$ 34,2 mil a R$ 360 mil

A Receita Federal leiloa no dia 30 de julho 520 kg de prata. São quatro lotes do metal apreendidos em operações de combate ao contrabando em Mato Grosso do Sul.

A menor porção de prata tem 32,64 kg e a maior 342,61 kg. Os lances iniciais variam de R$ 34,2 mil a R$ 360 mil.

Para avaliar o metal, amostras da prata estarão disponíveis para visitação até sexta-feira (26), das 7h30 às 17h, o Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal, na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos, nº 10, no Jardim Veraneio, na Capital.

Podem participar do leilão, pessoas jurídicas com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e pessoas físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, que devem apresentar o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

O leilão será pela internet, pelo SLE (Sistema de Leilão Eletrônico) da Receita.