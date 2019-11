Economia Receita paga hoje 6º lote do Imposto de Renda para 20,3 mil em MS Recebem hoje os contribuintes que entregaram as declarações até o dia 19 de agosto

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal paga R$ 27,3 milhões em restituições do Imposto de Renda para 20.332 contribuintes de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (18). O sexto e penúltimo lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018.

Recebem hoje os contribuintes que entregaram as declarações até o dia 19 de agosto. O crédito do sexto lote contempla 1,3 milhão de brasileiros e partilha R$ 2,1 bilhões.

Consulta – Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na Internet, ligar para o número 146 ou baixar aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte pode contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

O total de beneficiados este ano no Estado chega a 216.189 pessoas. A soma dos valores em restituição é de R$ 328,8 milhões.