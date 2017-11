Economia Receita paga hoje R$ 40,6 milhões na restituição o IR em MS "Em todo o país o crédito bancário chega a R$ 3 bilhões"

A Receita Federal em Mato Grosso do Sul deve pagar R$ 40.670.983,66 aos contribuintes contemplados com a restituição do Imposto de Renda a partir desta quinta-feira (16), quando estará liberado o sexto lote referente ao exercício 2017. O montante corresponde ao dinheiro que será devolvido a 34.030 pessoas.

O sistema do órgão está aberto para consulta desde o dia 8 de novembro. O sistema pode ser acessado na página da Receita ou pelo telefone 146.

Se o valor não for depositado, o contribuinte pode ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 (Campo Grande) ou 0800 729 0001 para os municípios no interior do estado. Existe ainda um número com serviço especial para deficientes auditivos: 0800 729 0088. Nesses números será possível agendar o crédito.

Em todo o país o crédito bancário chega a R$ 3 bilhões para 2.358.433 contribuintes. Desse total, R$ 107,844 milhões referem-se aos contribuintes com prioridade: 26.209 idosos e 3.354 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento pela internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.