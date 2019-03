NOVA BAHIA Recém-nascido é abandonado em estacionamento de unidade de saúde Neném foi encontrado por um funcionário na madrugada de hoje

Um recém-nascido foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (28), abandonado no estacionamento do Centro Regional de Saúde do Nova Bahia, em Campo Grande.

De acordo com a conselheira tutelar Mirian Falcão, que fez o atendimento, por volta das 4h30 (de MS), um funcionário da unidade de saúde foi até o carro dele pegar um objeto e ao fechar a porta escutou choro de bebê.

O trabalhador então seguiu o choro e encontrou o recém-nascido enrolado a uma coberta. Ele levou o bebê para atendimento médico no CRS, a Polícia Militar (PM) foi acionada, o caso registrado na Polícia Civil e está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Conforme a conselheira, o menino tinha manchas de sangue e o cordão umbilical foi cortado aparentemente de forma improvisada.

Imagens de câmeras de segurança devem ajudar na identificação do responsável pelo abandono. No bebê foram encontrados fios de cabelo. A coberta na qual ele estava enrolado foi apreendida para perícia.