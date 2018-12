Homenagem Reconhecimento é marca de homenagem entregue a 6,4 mil servidores aposentados

Reconhecer o trabalho de servidores públicos que dedicaram toda sua trajetória profissional a serviços prestados a sociedade. Esse é o objetivo do diploma de Mérito Funcional que já homenageou 6.466 servidores aposentados desde sua criação, em 2015, pelo Governo do Estado. Desse total, 999 servidores que se aposentaram de 1º de abril a 30 de novembro receberam homenagem nessa terça-feira (11.12).

Durante a solenidade o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis agradeceu a dedicação de cada servidor que encerra um ciclo importante. “Este é o momento que eu faço questão de participar, para dizer a cada um dos senhores e das senhoras, nosso muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Tudo que foi construído nesses mais de 40 anos de MS tem a participação de vocês. Em nome do governador Reinaldo Azambuja deixo um grande abraço a vocês” declarou.

“Esse evento que ele está realizando para homenagear o servidor, é de grande importância, eleva a auto estima”.

Aposentado desde outubro o sargento Walter Silva, do Corpo de Bombeiros Militar, agradeceu o reconhecimento. “Após 30 anos e 8 meses de trabalho, só tenho a agradecer ao Estado e ao Corpo de Bombeiros. Agradeço ao Governo pela iniciativa, porque faz bem ao servidor. Esse evento que ele realiza para homenagear o servidor, é de grande importância, eleva a autoestima” destacou o militar acompanhado pela esposa, Maria Alice, e pela Alice.

A professora aposentada, Dinora Silveira de Vasconcelos Farias, falou com orgulho da sua trajetória profissional de 30 anos. “O que passa na minha cabeça, nesse momento, é que eu cumpri com meu papel de educadora. Tenho muitos alunos que passaram pela minha mão, que hoje são enfermeiros, advogados, fisioterapeutas. Gratidão é a palavra” destacou.

“Eu nunca imaginei que alguém ia pensar numa delicadeza dessa”.

A professora Alcine Cordova descreveu a importância do momento para elas. “Eu nunca imaginei que alguém ia pensar numa delicadeza dessa. Porque é uma homenagem merecida, não só para mim, mas para todos os homenageados. Fiquei muito feliz com esse reconhecimento. Eu nem poderia estar aqui hoje, mas eles foram tão delicados no convite, e esse momento é único, então, eu tinha que vir participar” contou.

A solenidade realizada no teatro Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, reuniu familiares e amigos dos homenageados que assistiram à apresentação cultural da artista Lenilde Ramos. Além das homenagens houve sorteio de prêmios entre os homenageados. Confira mais fotos.