Emprego Rede de supermercado contratam jovens aprendizes em todo o país

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

As redes Extra e Pão de Açúcar estão com vagas abertas para jovens aprendizes e pessoas com deficiência em todo o Brasil.

No caso de jovens aprendizes, as redes procuram por jovens de 14 a 24 anos, que estejam estudando ou que já tenham completado o ensino médio. A oportunidade contempla carga horária de seis horas diárias e curso de aprimoramento em instituição parceira (Senac, CIEE, Via de Acesso e outros). Após o programa, o aprendiz poderá ser efetivado.

Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os interessados encontram posições de Operador de Caixa, Estoquista, Vendedor, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Logística, entre outros. Os salários são compatíveis com o mercado, além de vale transporte, cesta básica, participação nos lucros e resultados, convênios médico e odontológico.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, é preciso acessar o site www.gpabr.com/vagas e colocar em palavra-chave “PCD” ou “Aprendiz”. Após localizar a vaga, o candidato deve inserir suas informações manifestando o interesse.