SOLIDARIEDADE Rede Feminina de Combate ao Câncer inaugura sede no Centro da Capital Evento de inauguração acontece na próxima terça-feira (1º) em Campo Grande

Será inaugurado no dia 1º de outubro o novo ponto de atendimento às mulheres com câncer de mama em Campo Grande, o prédio marca um novo capítulo na história da Fundação Carmem Prudente do Mato Grosso do Sul, mantenedora das duas grandes instituições filantrópicas de atenção aos pacientes, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama, formada por rede de voluntárias.

O novo local de atendimento fica localizado na Rua Marechal Rondon, número 1053, destinado exclusivamente para trabalhos sociais desenvolvido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, que fornece gratuitamente perucas, lenços, sutiãs com próteses e outros itens para pacientes em tratamento na Capital.

Conforme idealizadores, o novo local para atendimento voltado à ações sociais, contará com o Bazar do Bem, sendo comercializado artesanatos especiais confeccionados por pacientes com reaproveitamento de tecidos e outros produtos produzidos artesanalmente por voluntárias, além dos tradicionais guarda-chuvas, canecas, copos e camisetas Outubro Rosa.

Além disse funcionará no local o Brechó da Fundação, com venda de roupas e calçados, dentre outros itens recebidos em doações cuja renda total será revertida para auxiliar os pacientes.Ainda segundo os gerenciadores, uma lanchonete chamada Sabores Rosa também estará à disposição do público no espaço.

No dia da inauguração, o evento terá a presença de apoiadores e parcerias a nova sede, como integrantes do Grupo Ipê Rosa, Ordem dos Advogados do Brasil, Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres (Semmu); Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Prefeitura Municipal de CG, que sairão em Caminhada alusiva ao Outubro Rosa. Nessa ação, a partida da caminhada se dará na Praça Ary Coelho, às 7h30 e será finalizada com chegada prevista para às 9h no pátio do Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), horário que iniciará a inauguração das instalações da Rede Feminina de Combate ao Câncer de CG.

SOBRE A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

Formado integralmente por voluntárias, o time da solidariedade percorre diariamente os corredores do HCAA fazendo acolhimento emocional, com abraços, sorrisos e carinho entregues junto com o “Chá e pão do Amor”. A Rede também é responsável pela Casa de Apoio, que hospeda gratuitamente pacientes e acompanhantes vindos do interior durante os tratamentos. No período eles recebem além da hospedagem, refeições e transporte até o HCAA onde são atendidos.