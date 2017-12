Rede oferece degustação de ceia de natal a clientes e espera atender 500 encomendas

Degustação de pratos da ceia de natal será no Comper Spipe Calarge Foto: Roberto Higa

O Comper espera vender em torno de 500 ceias de natal em Campo Grande neste ano, de acordo com Eliane Lira, gerente de desenvolvimento. Para mostrar a diversidade dos pratos, a rede de supermercados programou para esta terça-feira (5), entre 18h e 21h, evento de degustação para 40 clientes na loja Spipe Calarge.

Lira esclarece que a intenção do evento é divulgar aos clientes que eles podem fazer suas encomendas nas lojas que possuem rotisserias e assim se livrarem de ter que cozinhar. “É uma opção prática para as pessoas que não têm tempo de cuidar disso ou simplesmente não querem cozinhar”.

Os clientes que participarão da degustação dos pratos de ceia de natal preparados pelo Comper foram indicados por meio dos gerentes das lojas em que poderão ser feitas as encomendas: Brilhante, Ypê Center, Hipercenter Jardim dos Estados, Spipe Calarge, Tamandaré, Zahran e Joaquim Murtinho. “São clientes que frequentam as aulas da Cozinha Experimental ou então que já participam dos nossos eventos gourmet. Acreditamos que eles podem nos ajudar a divulgar nossas opções”, enfatiza Eliane.

Na degustação no Comper Spipe Calarge serão servidas saladas, carnes, sobremesas, além de outros pratos elaborados por equipe técnica de chefs de cozinha e nutricionistas. “Uma família de seis a oito pessoas poderá desembolsar cerca de R$ 350,00 pela ceia, com direito a um sanduíche, uma tábua de queijo, uma torta, um quiche, um chester, um lombo, farofa, arroz, duas saladas”, ressalta Eliane, lembrando que os pedidos podem ser feitos também pelo site da rede.

Entre as opções de carne destacam-se chester, rolete de frango com farofa de castanha, lombo assado, medalhão de filé (R$ 59,90 o quilo), salmão ao molho de maracujá (R$ 75,90 o quilo), bacalhoada e bacalhau gratinado (ambos R$ 65,90 o quilo). Já o cardápio de sobremesas conta com torta banoffee (banana e doce de leite) versão tropical, duas tortas de leite ninho (uma com creme de avelã e outra com recheio de morango), torta de nozes recheada com brigadeiro artesanal de nozes, além de torta de carolinas, torta com frutas e rabanada, com preços entre R$ 39,90 e R$ 45,90 o quilo.

Quanto às opções de entrada, a equipe do Comper está capacitada para preparar tábuas de frios variados, sanduíches de metro, pães acompanhados de caponata de berinjela, além de pães rústicos e australianos. Os acompanhamentos sugeridos são batatas rústicas, cuscuz e as saladas variam entre trigo com frutas e bacalhau com lentilhas. Há ainda tortas salgadas, sendo uma na versão pantaneira com carne seca e requeijão e outra de camarão, assim como quiches lorraine e de cogumelo.

No ano passado foram encomendadas, em média, 80 ceias nas lojas maiores. “Nossa expectativa neste ano é preparar 120 ceias nas lojas maiores como Jardim dos Estados e Brilhante e 50 nas outras, que são menores. Seria uma média de 500 ceias”, ressalta Eliane.