Rede Solidária entrega certificados e fortalece sonhos de formandos

Foto: Ana Paula Oliveira

O Programa Rede Solidária entregou na manhã desta segunda-feira (04), certificados dos cursos realizados no primeiro semestre de 2017 em parceria com o Senai. Assistentes administrativos, modelistas de roupas, operadores de computador, eletricistas e padeiros receberam os certificados de conclusão.

Rosilene Rodrigues, 19 anos, que concluiu o curso de assistente administrativo, acredita que agora novas oportunidades poderão surgir no mercado de trabalho. “Vai facilitar muito e fortalecer meu currículo, esse novo curso que tenho”, disse a estudante que ainda busca por uma vaga de emprego. Um ponto destacado por Rosilene foi o fato do curso ter sido oferecido perto de sua casa, no Jardim Noroeste, na unidade Iria Leite Vieira, do Rede Solidária.

Concluindo o curso de modelista de roupas, a autônoma Antônia Barros, 39 anos, que trabalha em casa, contou que o aperfeiçoamento na profissão é sempre bem recebido. “Já trabalho com costura a mais de 16 anos, e foi muito bom ter aprendido coisas novas. Achava que já sabia tudo, mas os professores, muito qualificados, me ensinaram mais ainda”. Antônia disse também que o próximo passo é cursar um curso superior na área.A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, reforçou, em sua fala de abertura, o importante papel do Programa Rede Solidária. “Um dos grandes papeis do Rede Solidária é justamente esse, de oportunizar para que vocês possam se capacitar e também exercerem a cidadania de maneira plena”, apontou, enfatizando que novas parceiras com o Senai, para 2018, já estão sendo construídas. Fala também reforçada pelo diretor do Senai, Marco Antônio Costa, agradecendo aos concluintes.

Os cursos, realizados nas unidades do Rede Solidária no Bairro Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste, foram disponibilizados gratuitamente e ministrados por profissionais qualificados e com experiência no mercado de trabalho. Os interessados já podem obter mais informações sobre cursos, para o ano de 2018, por meio do telefone 3344-0871.

Também participaram da mesa de abertura do evento, realizado na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, na Capital, a coordenadora do Rede Solidária, Marta Helena; a diretora da unidade Ruth Cardoso, no Bairro Dom Antônio Barbosa, Vanda Caczrovski e o diretor da unidade Iria Leite Vieira, no Jardim Noroeste, Pedro Barros.

Rede Solidária

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Sedhast, traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a do Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste. O Programa, que é executado em parceria com empresas privadas, organizações da sociedade cicil e voluntários, atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do Programa Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e assim não dependam de programas sociais.