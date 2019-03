Rede SolidÃ¡ria promove aÃ§Ãµes culturais em comemoraÃ§Ã£o ao Dia da Mulher

Dia da Mulher Rede Solidária promove ações culturais em comemoração ao Dia da Mulher

O programa Rede Solidária, desenvolvido pelo Governo do Estado e gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), promoveu nessa quinta-feira (7.3) e continuou nesta sexta-feira (8.3), Dia Internacional da Mulher, ações culturais e palestras em comemoração à data.

Nas duas unidades do Rede, mães de crianças e adolescentes assistidos pelo Programa e também todas as mulheres da comunidade puderam participar da programação que contou com apresentações culturais como dança e música, palestras de incentivo e cidadania e também sorteio de brindes.



Professora Maria Antônia Rodrigues destaca a importância da felicidade para uma vida longa e saudável.



Palestra sobre a magia do sorriso, ministrada pelo especialista Valdir Gonçalves.

Ontem palestrou na unidade Iria Leite Vieira, no Jardim Noroeste, a presidente do Clube da Melhor Idade da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) e diretora de Finanças da Cassems, Maria Antônia Rodrigues, que abordou questionamentos sobre a melhor idade e como as mulheres podem chegar aos 60 anos ou mais com saúde e disposição.

“A força interior que cada mulher traz consigo, que mesmo com muitas dificuldades buscam uma situação melhor para si e sua família todos os dias é uma dádiva que devemos preservar, assim como a nossa felicidade verdadeira, aquela que vem do fundo da alma que nos faz ser felizes pelo que somos e não pelos bens que temos. É preciso ter essa consciência para vivermos melhor, vivermos mais, felizes, com saúde e ativas”, destacou.

O evento também contou com a palestra de Valdir Gonçalves, odontólogo e especialista em implantodontia que trouxe a importância e magia do sorriso. “O verdadeiro sorriso é aquele que vem da alma, não sorrimos apenas com a boca e os dentes, mesmo faltando alguns dentes em nossa boca podemos e devemos dar o verdadeiro sorriso. Rir pode aumentar nossa imunidade, fortalecer o sono, reduzir o stress, aumentar nossa produtividade e até curar doenças”, disse o especialista.



Dança do Ventre destaca a beleza da mulher.



Apresentação de ballet clássico com a aluna Kauany.

As apresentações continuam no dia de hoje a partir das 16h nas duas unidades do Rede Solidária. A Unidade Ruth Cardoso no bairro Dom Antônio Barbosa recebe as palestras da professora Maria Antônia Rodrigues e de Valdir Gonçalves. Já na unidade Noroeste é a vez da promotora do Ministério Público, Lívia Carla Guadahin Bariani, que irá abordar questões femininas como a violência contra mulher, prevenção e combate.