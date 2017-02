Cidade Rede Solidária: sonhos distantes viram realidade bem perto de casa

“Não teria como pagar. Seria quase impossível”, diz a dona de casa e beneficiária do programa Vale Renda, Luciene Machado, 39 anos, moradora do Jardim Noroeste, quando questionada se seus três filhos teriam outra possibilidade de fazer as atividades disponibilizadas, gratuitamente, pelo Programa Rede Solidária, em seu bairro. Celso Luís, 16 anos, seu primogênito, já está matriculado no curso de violão.

“Sempre quis aprender a tocar violão. Meu sonho é aprender tocar e fazer parte de uma banda. Se não fosse aqui [Rede Solidária] não teria como”, enfatiza o jovem que cursa o primeiro ano do ensino médio. O bairro foi estrategicamente escolhido para abrigar a segunda unidade do Rede Solidária por justamente ter um perfil de população de muitos jovens (IBGE/2010), como Celso. A inauguração oficial, que acontece amanhã (23), às 8h30, contará com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja e da titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre.

À procura de um emprego, Mirian Nunes, 33 anos, também mãe de três filhos, relata que vai se inscrever em um dos cursos de qualificação profissional oferecidos na unidade, e ainda aproveitar para colocar seus filhos em atividades como música, ballet e violão. “Aqui também vai servir como uma área de lazer para nós. Não tinha nada antes. Agora as crianças vão ter o que fazer quando não estiverem na escola”, conta.

Moradora do bairro Tiradentes, um dos 11 bairros mais próximos da unidade, a dona de casa, Tatiane de Carvalho (foto de capa), 33 anos, mãe de quatro filhos, quer fazer o curso de panificação e ajudar a melhorar a renda de sua família. “Vou fazer minha inscrição no curso de panificação e ganhar um dinheirinho com isso. Vou ajudar na renda de casa e ainda aprender algo novo”, diz relatando ainda que levou suas cinco irmãs para também aproveitarem os cursos.

Entre os cursos de formação e oficinas estão os de raciocínio lógico, produção de texto, brinquedoteca, capoeira, ballet, balllet kids (para crianças a partir de três anos), dança contemporânea, bateria, flauta e judô. Aos idosos também serão oferecidas atividades específicas como dança e violão.

A parceria com o Senai também é disponibilizada na unidade II. Em média, os cursos de assistente administrativo, operador de computador, corte e costura, panificação e eletricista, terão dois meses de duração.

Para ter acesso aos cursos disponibilizados na nova unidade é necessário comparecer a Rua da Conquista, 649, Jardim Noroeste. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 3344-0870.

Serviço

Inauguração do Rede Solidária – unidade ‘Iria Leite Vieira’

Quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 8h30.

Local: Rua da Conquista, 649 – Jd. Noroeste.