Reeducandas da Capital são capacitadas em curso de primeiros socorros

Com instruções teóricas e práticas, reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ), na Capital, participaram do curso de Primeiros Socorros. Por meio de procedimentos simples, as internas aprenderam que podem manter as funções vitais e evitar o agravamento do estado físico de alguém até a chegada de assistência qualificada.

A capacitação foi oferecida por meio da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Cruz Vermelha Brasileira de Mato Grosso do Sul. As aulas foram realizadas neste mês e contaram com a participação de 29 custodiadas.

Com carga horária de 12 horas e certificação válida em todo território nacional, o curso abrangeu sobre procedimentos básicos de primeiros socorros e métodos adotados em casos de desmaios, engasgos, Acidente Vascular Cerebral (AVC), intoxicação e outras situações de emergência que qualquer pessoa pode enfrentar no dia a dia.

Para a diretora da unidade prisional, Mari Jane Boleti Carrilho, as orientações transmitidas às internas contribuem tanto dentro quanto fora do presídio, possibilitando ajudar alguém em situação de risco. “Os ensinamentos vão desde a checagem de pulso e respiração até a realização de massagem cardíaca, formas de estancar hemorragias, entre outras situações que podem acontecer com qualquer pessoa”, afirmou a diretora reforçando a importância deste tipo de orientação.

O oferecimento do curso faz parte da parceria firmada, em maio deste ano e intermediada pela Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, com o objetivo de capacitar tanto os agentes penitenciários quanto os custodiados sobre a prática dos primeiros socorros. A iniciativa visa ministrar palestras educativas na área da saúde e instruções teóricas e práticas sobre primeiros socorros dentro das unidades penais do Estado.