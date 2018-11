Baleado Refém por 15 horas, caminhoneiro é baleado em virilha por bandidos Vítima foi sequestrada por quadrilha do falso frete

Um motorista de 51 anos foi resgatdo pelos Bombeiros em Sidrolândia, no fim da manhã desta sexta-feira (23), após ficar mais de 15 horas como refém de quadrilha especializada no roubo de carga e golpe do falso frete. Bastante ferida, a vítima chegou a ser baleada na virilha pelos bandidos.

A corporação infoirmou que seu resgate aconteceu nas cercanias de um clube de gaúcho da cidade.

Em seu depoimento à polícia, depois do resgate, a vítima contou que foi atender uma solicitação de frete na cidade por volta das 17h quando foi rendido por pelo menos três integrantes do bando.

Amarado em uma cadeira no cativeiro, o caminhoneirofoi espancado, obrigado a assinar diversas folhas de cheque e acabou liberado após o roubo do veículo e de todo o dinheiro que tinha em sua conta corrente.

A polícia investiga o caso.