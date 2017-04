Trabalho Reforma Trabalhista será discutida em simpósio no TRT/MS

O Projeto de Lei 6787/2016 que discute mudanças na legislação trabalhista e tramita no Congresso Nacional será tema de um simpósio realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no dia 25 de abril, na sede do TRT/MS. O evento será de graça e aberto para estudantes, servidores públicos, magistrados e qualquer pessoa interessada no assunto.



Primeiro, o professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Cleverson Rodrigues da Silva, ministrará a palestra "Política Social e Trabalhista no Brasil no Século XXI". O palestrante é pós-doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo-USP e tem mestrado e doutorado nas áreas de Sociologia Política e História.



Encerrando as discussões, haverá a mesa redonda "Reforma Trabalhista (PL 6787/2016) e suas Implicações", quando representantes de diversos segmentos da sociedade vão debater o tema. O simpósio atende o interesse de profissionais e acadêmicos de diversas áreas, entre elas Direito, História, Ciências Sociais, Administração, Gestão de Pessoas, Pedagogia e Economia.



As vagas do simpósio "Reforma Trabalhista (PL 6787/2016) e suas Implicações" são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo e-maildiadotrabalho@trt24.jus.br, entre os dias 10 e 21 de abril. Haverá emissão de certificado para os participantes. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-1851 ou pelo e-mail memorial@trt24.jus.br.



Dia do Trabalho

O simpósio faz parte da programação do TRT/MS relativa à Semana em Comemoração ao Dia do Trabalho, que será realizada entre os dias 24 a 28 de abril, com diversas atividades agendadas no edifício-sede do Tribunal e no Fórum Trabalhista de Campo Grande.



Serviço: Simpósio "Reforma Trabalhista (PL 6787/2016) e suas Implicações"

Data: 25 de abril de 2017 (terça-feira)

Horário: 8h

Local: edifício-sede do TRT/MS

Endereço: Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208 - Jardim Veraneio, Campo Grande/MS

Inscrições: 10 a 21 de abril, pelo e-mail diadotrabalho@trt24.jus.br