Delegado Wellington Região da Vila Popular e Jd. Panamá são contempladas pelo Vereador Delegado Wellington

O Vereador Delegado Wellington juntamente com a sua equipe itinerante em constantes visitas nas regiões da Vila Popular e Jd. Panamá, verificou quais as maiores necessidades daquela região. Através de seu gabinete realiza diversas indicações de melhorias encaminhadas à Prefeitura de Campo Grande, como iluminação, troca de lâmpadas, segurança, tapa buracos e asfalto.

A solicitação mais pedida na região da Vila Popular é limpeza e manutenção de vias públicas, seguindo de iluminação e sinalização de trânsito. Já na região do Jd. Panamá também é limpeza e manutenção de vias públicas, com 42 indicações, seguido de iluminação e policiamento.

“Por ser uma região distante do centro, os moradores nos procuram constantemente via redes sociais, Whatsapp, Facebook e principalmente o nosso aplicativo Delegado Wellington para enviar as suas reivindicações, mas esse contato é primordial para o desenvolvimento de nossa Capital.”, explica o Vereador Delegado Wellington.

Aplicativo – O aplicativo “Delegado Wellington” está disponível na Google Play inicialmente para sistema android. Por meio aplicativo é possível fazer solicitações, indicações de melhorias nos bairros, acompanhar as notícias e ter participação legislativa, tudo isso utilizando o aparelho celular e ao alcance das mãos sem sair de casa ou do local de trabalho. As funcionalidades do aplicativo possibilitam a contribuição da população com a atividade parlamentar tornando-a mais transparente e eficiente.

Indicações – Até hoje o Vereador Delegado Wellington já realizou mais de 6.783 indicações de melhorias realizadas em diversos bairros de Campo Grande.

