TEMPO Regiões de fronteira terão mínimas de 5°C em MS Bela Vista e região terão dia congelante. Confira o clima para esta sexta-feira em todo Estado

Foto: Tero Queiroz

A manhã dessa sexta-feira (24), será fria em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em algumas regiões podem marcar até 5°C. Nas regiões de Bela Vista, Nioaque, Jardim e Bonito o frio deve ser mais intenso com possibilidades de dia inteiro sob neblina.

Em Campo Grande, pela madrugada, os termômetros chegaram aos 14°C. Na Capital o dia será nublado e pode chover. A mínima ficará na casa dos 13°C e a máxima pode chegar aos 22°C.

Aquidauana, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, podem registrar mínimas de 7°C. As máximas não vão ultrapassar os 22°C .

Amambai, Antônio João, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Rio Brilhante e Fátima do Sul, promete dia de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. As mínimas nessas regiões podem atingir até 6°C e a máxima não passará dos 16°C.

Três Lagoas, Paranaíba, Selvíria e Aparecida do Taboado, terá dia fresquinho com mínimas de 16°C e máxima de 23°C. Sonora, São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso, a temperatura ficará entre 18°C e 24°C.